Halo Infinite: ecco il trailer di lancio della campagna

Sebbene il multiplayer di Halo Infinite sia già disponibile da un paio di settimane, la campagna single player dello sparatutto targato 343 Industries deve ancora vedere ufficialmente la luce. Per questo la divisione Xbox ha deciso di confezionare un apposito trailer in vista del lancio della campagna previsto per l’8 dicembre prossimo su PC e console.











Il video che trovate qui in alto permette di farsi un’idea piuttosto precisa di cosa sarà possibile aspettarsi dalla campagna di Halo Infinite, di cui abbiamo scritto in una recente anteprima basata sulle prime ore di gioco.

Nel frattempo, sul versante multiplayer, gli sviluppatori restano impegnati a modificare il funzionamento della progressione tramite Battle Pass cercando di andare incontro alle richieste della community.