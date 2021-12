Ghostrunner: rivelato il DLC Project_Hel, uscirà nel 2022

Dopo averci anticipato novità in arrivo qualche giorno fa, One More Level ha finalmente rivelato il suo nuovo DLC per Ghostrunner. Come possiamo leggere dalle colonne di IGN, Project_Hel ci metterà nei panni della letale Hel, boss affrontato dal protagonista nel corso della sua scalata alla Dharma Tower, nel corso di sei nuovi livelli. Stando agli sviluppatori, Hel è un personaggio pensato “sia per veterani che per nuovi giocatori”, e avrà un suo sistema di progressione. Inizialmente previsto come contenuto minore, Project_Hel è cresciuto fino a diventare un vero e proprio DLC, e così come Ghostrunner, potrà contare sulla colonna sonora di Daniel Deluxe. È inoltre prevista una closed beta, alla quale potete iscrivervi a questo indirizzo. Questa espansione uscirà nel corso dei primi mesi del 2022, mentre è previsto per il 7 dicembre l’arrivo del DLC cosmetico Holiday Pack.

