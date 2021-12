Dead Cells: un teaser rivela il DLC The Queen and the Sea

Motion Twin è davvero uno sviluppatore instancabile: sono passati pochi giorni da quando i creatori di Dead Cells hanno pubblicato l’aggiornamento gratuito Everyone is Here e già il piccolo studio si prepara al prossimo, importante passo per il suo roguelike. Risale infatti alle ultime ore l’annuncio del nuovo DLC The Queen and The High Sea, di cui possiamo vedere un breve teaser. Niente data esatta d’uscita, che è in ogni caso prevista per il primo trimestre del 2022.











Come chiarito da Motion Twin su Twitter, The Queen and the High Sea rappresenterà la conclusione della “trilogia di DLC”, i cui primi due capitoli sono The Bad Seed e Fatal Falls. Fa inoltre piacere scoprire che i duri sforzi e la qualità del lavoro compiuto dallo studio francese siano stati ripagati: ad oggi, Dead Cells ha infatti venduto più di sei milioni di copie.