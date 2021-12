Warframe: The New War, un nuovo trailer ne annuncia la data d'uscita

È già da qualche tempo che Digital Extremes stuzzica il nostro appetito con The New War, la nuova espansione di Warframe, e per fortuna la sua data d’uscita non è poi tanto lontana. Con un trailer cinematografico decisamente d’effetto, lo studio ha infatti rivelato che per mettere le mani a questo nuovo contenuto basterà aspettare fino al 15 dicembre.











Questa nuova campagna vedrà i Sentient scatenare la loro guerra su tutti i fronti del sistema Origin, in un conflitto che potremo vivere dagli occhi di tutte e tre le fazioni coinvolte. Warframe: The New War ci metterà infatti nei panni di Kahl-175, soldato dei Grineer, di Veso, membro di un equipaggio Corpus, e di Teshin, soldato dei Dax. Sarà inoltre disponibile un nuovo Warframe, l’ibrido Sentient noto con il nome di Caliban, oltre ovviamente a nuove armi, accessori e personalizzazioni.