Deep Rock Galactic arriverà su PS4 e PS5 a inizio 2022

Il recente lancio della Season 01 è stato un vero successo per Deep Rock Galactic, con l’introduzione di abbondante contenuto, il superamento del record di utenti connessi e il raggiungimento di quota tre milioni di copie vendute. Ghost Ship Games però non intende certo fermarsi qua. Lo studio ha infatti di recente rivelato che gli instancabili nani minatori arriveranno anche su PS4 e PS5 a partire da gennaio 2022; ricordiamo che il gioco è già disponibile dal 2020 su Steam e console Xbox. Vale pena tenere presente che il cross-play fra PlayStation e Steam non sarà possibile, anche se il team è alla ricerca di possibili soluzioni.

Ghost Ship Games ha inoltre rivelato alcune informazioni sulla Season 2. Questo nuovo aggiornamento arriverà su Deep Rock Galactic fra il marzo e l’aprile del 2022 e “sarà un po’ meno ambizioso” della Season 1; ragionevole, visto che per produrre quest’ultima sono serviti sette mesi di lavori. In ogni caso, i nuovi contenuti non mancheranno: arriveranno infatti quattro nuove armi secondarie per i minatori e un altro Performance Pass pieno di ricche ricompense. A tal proposito, Ghost Ship Games ha chiarito che in futuro intende rendere disponibile anche il contenuto dei Pass ormai scaduti, ma sta ancora riflettendo su come fare.