Steam Deck: Valve pubblica un altro set di FAQ

Già a poca distanza dall’annuncio dello Steam Deck, Valve si era data da fare per rispondere alle domande più frequenti degli utenti. Nel corso delle ultime ore, lo studio ha però pubblicato un altro set di FAQ, queste ultime di stampo più tecnico e rivolte principalmente agli sviluppatori; non mancano però informazioni interessanti anche per i semplici utenti. Sono presenti, ad esempio, piccoli accorgimenti per aumentare la durata della batteria, per la quale è suggerito di limitare gli FPS, l’intenzione di Valve di rendere disponibili componenti di ricambio in seguito al lancio della console portatile, il supporto al coop locale e a varie informazioni di natura tecnica.

Viene inoltre confermata l’intenzione di Valve di sostituire Big Picture con la nuova interfaccia adoperata per lo Steam Deck. Non solo: a quanto pare, Valve ha intenzione di rilasciare lo SteamOS adottato dalla sua console portatile anche come sistema operativo separato e indipendente. Ricordiamo che di recente la finestra d’uscita dello Steam Deck è stata posticipata, e i primi modelli della console saranno spediti a febbraio 2022.