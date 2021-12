The Sims 4: prende il via la campagna Find Yourselves con Bretman Rock

Electronic Arts e Maxis si stanno preparando a dare il via alla campagna Find Yourselves, che invita tutti a scoprire diversi lati di sé stessi con The Sims 4, che grazie all’estrema libertà concessa ha già permesso a numerosi giocatori di esplorare nuovi aspetti della loro personalità. E a fare da testimonial per questa campagna ci pensa Bretman Rock, influencer da più di 50 milioni di follower e grande appassionato della serie.

“Gioco a The Sims da quando ero un bambino e sono più che entusiasta di collaborare con il marchio per incoraggiare tutti a scoprire e celebrare le proprie molteplici personalità. In The Sims, sono in grado di sperimentare molte versioni diverse di me stesso in un mondo senza confini e giudizi, e voglio che tutti gli altri sentano quanto questo sia liberatorio ed esaltante. Siate chi volete, uscite con chi volete, vestitevi come volete. Venite a incontrarmi in The Sims!”, ha dichiarato Bretman Rock, che possiamo vedere in azione nel primo video della serie Find Yourselves.











Dal 4 dicembre al 2 febbraio 2022, The Sims e Bretman Rock uniranno le forze per aiutare i giocatori a trovare i propri #SimSelves su TikTok. La sfida degli Hashtag sarà presente con un filtro personalizzabile con effetto brandizzato che consente loro di provare diversi personaggi ispirati ai Sims come Pastel Goth o Mermaidcore attraverso la realtà aumentata. Quando “rivelano” il loro nuovo Sim, un effetto a tema si attiverà, aggiungendo l’atmosfera del loro personaggio selezionato. Potrete trovare tutte le informazioni in merito alla campagna Find Yourselves sul sito ufficiale.