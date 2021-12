Xbox Game Pass: Halo Infinite, Stardew Valley, Battlesector in arrivo

Continua a crescere il catalogo di giochi di Xbox Game Pass. Come annunciato tramite consueto messaggio su Xbox Wire, la selezione di giochi in arrivo nelle prossime settimane è decisamente abbondante. Al primo posto si trova senza ombra di dubbio Halo Infinite, che arriverà sul servizio a partire dall’8 dicembre; ricordiamo che la componente multiplayer è già disponibile. Fra gli altri titoli decisamente interessanti spuntano Stardew Valley, che non troppo fa si è arricchito della sostanziosa patch 1.5, il JRPG Final Fantasy XIII-2, e il tattico a turni Warhammer 40,000: Battlesector. Ecco la lista completa dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass:

Condividi con gli amici Inviare