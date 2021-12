Company of Heroes 3: ecco i consigli di Relic per la Pre-Alpha Multiplayer

Disponibile dalla serata di ieri, la Pre-Alpha Multiplayer di Company of Heroes 3 permette a tutti gli interessati di gettarsi nei campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale e provare due delle fazioni in gioco: l’esercito statunitense e la Wehrmacht. In questa alpha, potremo affrontare sia altri giocatori che l’IA su quattro mappe ambientate in Italia, ma Relic non intende mandarci impreparati in mezzo alla mischia. Lo studio canadese ha infatti condiviso cinque consigli che risulteranno fondamentali per chi aspira alla vittoria:

Sperimentate con i Battlegroup. In maniera simile alle Dottrine e ai Comandanti dei precedenti capitoli, i Battlegroup permettono di personalizzare ulteriormente l’esperienza di gioco aggiungendo nuove abilità al nostro esercito. Tramite i Battlegroup, sarà possibile per esempio chiamare sul campo unità speciali o richiedere bombardamenti in aree specifiche della mappa. Inutile dire che il loro uso è fondamentale per ogni comandante che si rispetti!

Sfruttate la verticalità a vostro vantaggio. Approfittando dei dislivelli offerti dall'ambientazione italiana, Relic Entertainment ha deciso di aggiungere ulteriore spessore all'elemento tattico del gioco. Combattere da una posizione più elevata rispetto ai nemici garantirà ai nostri soldati una linea di vista migliore e danni bonus, rendendo la vita difficile a qualunque avversario poco preparato.

Non dimenticate le particolarità della vostra fazione. La scelta di una specifica fazione non è solo estetica. Esercito americano e Wehrmacht avranno ciascuno tecnologie, abilità e unità a loro esclusive, e sarà importante imparare a sfruttare ciascuna di esse al meglio del suo potenziale. Gli americani, per esempio, potranno scegliere fra una specializzazione nell'aviazione, nella fanteria o nel supporto meccanizzato, mentre la Wehrmacht potrà scegliere fra fortificazioni, truppe mecanizzate o operazioni speciali.

Colpite i punti deboli. In Company of Heroes 3, i veicoli hanno valori diversi di corazza frontale, laterale e posteriore. Cercate sempre di sfruttare i punti deboli dei veicoli avversari, ma tenete a mente che anche loro potranno fare lo stesso. Occhio a esporre troppo i vostri preziosi carri armati!

Adoperate la Pausa Tattica. Una delle funzionalità introdotte da Relic Entertainment con questo nuovo capitolo è la pausa tattica, che permette di fermare la progressione del gioco, analizzare la situazione e dare gli ordini più appropriati alle nostre unità. Un elemento importante nella lotta contro l'intelligenza artificiale… ma ricordatevi che contro avversari in carne ed ossa non potrete farne uso!

Prima di chiudere, vi ricordiamo che la Multiplayer Pre-Alpha di Company of Heroes 3 durerà fino alle 5:00 di mattina di martedì 7 dicembre. Chi ha già avuto accesso alla Pre-Alpha di luglio se la ritroverà automaticamente nel proprio account Steam; per tutti gli altri, sarà sufficiente seguire le semplici istruzioni sul sito ufficiale.