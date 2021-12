PlayStation Plus: confermati i videogiochi di dicembre

L’annuncio dei videogiochi di dicembre destinati agli abbonati al servizio PlayStation Plus ha confermato le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi.

Chiunque abbia sottoscritto un abbonamento potrà mettere le mani su Godfall: Challenger Edition (in versione PS4 e PS5), nonché su Mortal Shell e su LEGO DC Super Villains, questi ultimi disponibili nel solo formato PS4. Il tris di titoli sarà accessibile dal 7 dicembre.

Un appunto finale prima di concludere: l’edizione di Godfall inclusa nell’offerta non è la versione completa del gioco, ma comprende solamente tre modalità di gioco definite dagli stessi sviluppatori come attività endgame. Sarà possibile accedere a tali modalità tramite un personaggio già potenziato al massimo, ma non sarà possibile godere delle campagne presenti nel gioco base e nell’espansione Fire & Darknes.

