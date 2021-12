Titanfall è stato rimosso dalla vendita, i server rimarranno aperti

Che Titanfall faccia parte del DNA di Respawn non è in discussione, d’altronde gli stessi sviluppatori lo hanno ribadito più volte, ma è purtroppo noto lo stato in cui versano entrambi i titoli della serie. Ora però sembra proprio che il primo videogioco si stia lentamente avviando sul viale del tramonto.

Respawn ha infatti annunciato di aver rimosso il primo Titanfall dalla vendita sui vari store digitali, mentre dal prossimo 1° marzo 2022 il gioco verrà tolto anche dai cataloghi dei servizi in abbonamento. I pochi appassionati che ancora amano giocare a Titanfall non dovranno però temere giacché gli sviluppatori hanno fatto sapere che manterranno attivi i server. All’orizzonte non vi è dunque alcun rischio che Respawn stacchi la spina, così da permettere ai fan di continuare a giocare a oltranza.

Condividi con gli amici Inviare