GTA Trilogy Definitive Edition: rinviate le versioni fisiche

Non c’è pace per GTA Trilogy Definitive Edition (qui la nostra recensione), la raccolta rimasterizzata contenente GTA 3, Vice City e San Andreas: Rockstar ha difatti annunciato che la pubblicazione delle versioni fisiche è stata rinviata.

In particolare, le edizioni per console PlayStation e Xbox saranno disponibili dal 17 dicembre prossimo, in ritardo di una decina di giorni rispetto alla data originale. Chiunque sia interessato alla versione per Nintendo Switch, invece, dovrà attendere i primi mesi del 2022, ma non si conosce ancora la data di uscita definitiva.

Vi ricordiamo, infine, che GTA Trilogy Definitive Edition è già disponibile su queste piattaforme (e su PC) in formato digitale.

