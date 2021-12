Sons of the Forest è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita

Endnight Games ha confezionato un trailer di gameplay di Sons of the Forest per annunciarne il rinvio e la nuova data di uscita. Il sequel di The Forest, infatti, non vedrà più la luce entro fine anno, come inizialmente previsto, bensì nella primavera del 2022.











Grazie al filmato diffuso in queste ore veniamo a sapere che Sons of the Forest vedrà la luce su PC il prossimo 20 maggio 2022, mentre ancora non si conosce la data di lancio delle versioni console che dovrebbero approdare sulle piattaforme PlayStation e Xbox.