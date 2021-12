Annunciato Aftermath, il nuovo videogioco degli italiani One-O-One Games

Dopo averci deliziato con l’ottimo The Suicide of Rachel Foster, gli italiani di One-O-One Games sono pronti a presentarci ufficialmente il loro prossimo progetto: stiamo parlando di Aftermath, un nuovo thriller psicologico a tinte action con elementi survival in arrivo prossimamente su PC e console.











Aftermath ci metterà nei panni di Charlie Grey, ingegnere e astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea che si ritrova in un mondo frammentato dopo aver sofferto dei disturbi da stress post-traumatico a seguito di una manovra di rientro sbagliata nell’atmosfera terrestre. Da sola su una Terra che non riconosce più come sua, ormai dominata da creature contorte, la protagonista deve provare a ricongiungersi con l’unica persona che ha ancora importanza nella sua vita: la figlia Sammy.

Sul versante del gameplay, le componenti survival sarà declinata nella necessità di provare a rimanere sempre in forma, mangiando e riposando per tenere alta sia la resistenza fisica che la salute mentale della protagonista, quest’ultima profondamente provata dalla situazione in cui Charlie si ritroverà catapultata all’improvviso. Sarà presente anche un sistema di crafting basato sulle conoscenze scientifiche di Charlie: avremo modo di osservare e prendere nota di ciò che ci circonda per ideare un progetto, quindi trovare e combinare i pezzi necessari a superare gli ostacoli.

Per finire, gli sviluppatori di One-O-One Games si sono avvalsi della collaborazione di Alessandro Bavari, già autore delle concept art di Alien: Covenant e Suspiria, il quale ha firmato anche il design di Aftermath. Le collaborazioni sono presenti anche per quanto riguarda la colonna sonora del gioco, che potrà contare sulla presenza di brani originali di artisti del calibro di UNKLE, Planet Funk e molti altri.

Aftermath sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S nel corso del 2022.