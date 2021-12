DNF Duel: un nuovo video presenta il Grappler

DNF Duel promette di rivelarsi un picchiaduro con tutti i crismi, e questo significa che non può certo mancare anche uno degli stili di combattimento più temuti e amati da chi si dedica agli scontri in due dimensioni. Stiamo ovviamente parlando del Grappler, in questo caso con la G maiuscola: state attenti a questo abile maestro dell’arte marziale della Perla Nera, perché fra prese, proiezioni e calcioni siamo sicuri che farà sparire la vostra barra della vita in meno che non si dica.











Il Grappler va a tenere compagnia a Berserker e Inquisitor, rivelati da Arc System Works nel corso degli ultimi giorni. Non dubitiamo che non ci vorrà molto prima che arrivino anche i video di Striker e Ranger, le altre due classi di Dungeon Fighter Online presenti nel trailer di gameplay di DNF Duel.