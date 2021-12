Battlefield 2042: più di 150 fix e modifiche nell'ultimo aggiornamento

Questi ultimi giorni non sono stati certo facili per Battlefield 2042, tempestato di numerose critiche per le condizioni del gioco al lancio, ma il team di sviluppo non si è certo perso d’animo. Come promesso qualche giorno fa, nella giornata di oggi DICE pubblicherà un nuovo aggiornamento per il suo titolo, che sarà foriero di numerose modifiche. Come possiamo leggere sul blog ufficiale, questa patch apporta più di 150 fix e modifiche al gioco, fra risoluzioni di bug e cambiamenti ad armi, veicoli, Specialisti e mappe.

Con questa patch arrivano su Battlefield 2042 anche le missioni settimanali, tre in totale per ogni settimana. Chi riuscirà a completarle otterà una ricompensa estetica speciale. Non finiscono qui, in ogni caso, i lavori di aggiornamento e sistemazione del gioco: DICE ha già chiarito di avere altre novità in arrivo nel mese di dicembre.