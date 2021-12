Stardew Valley: la nuova patch anticipa altro contenuto in arrivo

Dopo il corposo aggiornamento 1.5 di Stardew Valley, il suo creator Eric Barone aveva chiarito come non fosse sicuro se avrebbe avuto tempo di dedicarsi ad altro contenuto per il simulatore di vita agreste, sopratutto visto il nuovo gioco che ha in cantiere. La patch 1.5.5, uscita di recente, suggerisce però che qualcosa di nuovo sia in arrivo. Andando a leggere in fondo alle note dell’aggiornamento, scopriamo infatti che la patch 1.5.6 è prevista e già in lavorazione, e che potrebbe anche includere nuovo contenuto. “Non sarà nulla di massiccio come la 1.5, però”, ha specificato Eric Barone.

Ricordiamo che dalla giornata di oggi Stardew Valley è disponibile anche su Xbox Game Pass, assieme a una carrellata di altri giochi fra cui Warahmmer 40,000: Battlesector e Final Fantasy XIII-2.