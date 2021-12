Age of Empires III Definitive Edition: il Messico è ora disponibile

Annunciata qualche giorno fa, la nuova fazione del Messico è ora disponibile in quel di Age of Empires III Definitive Edition. Il team di sviluppo ha anche preparato un lungo messaggio di presentazione per la fazione, di cui vengono introdotte tutte le meccaniche speciali, le sue unità ed edifici. Il Messico si distinguerà dalle altre civilità sia grazie alla possibilità di dare il via ad una Rivoluzione invece di passare di epoca, ottenendo dunque un nuovo set di carte, sia per la presenza degli Stati Federali, ciascuno dei quali potremo scegliere di “attivare” per ottenere bonus speciali.

Anche per quanto riguarda delle unità ci saranno delle differenze rispetto alle altre fazioni. Invece di partire con un Esploratore, i messicani avranno infatti a loro disposizione fin da subito un Generale, unità eroica capace di potenziare le unità alleate vicine. Nell’età del Commercio, al posto del Sacerdote potranno addestrare un Padre, anch’esso un’unità eroica dotata di abilità speciali. Il Messico è disponibile come DLC per Age of Empires III Definitive Edition al prezzo di 4,99€. Acquistarlo permetterà di sbloccare le battaglie storiche Grito de Dolores e, per chi già possiede anche gli Stati Uniti, The Battle of Queenston Heights.