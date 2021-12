Wartales entra in Accesso Anticipato, ecco il trailer

Se siete amanti degli RPG tattici, vi conviene tenere d’occhio Wartales. Sviluppato da Shiro Games, lo stesso team che ha creato l’RTS Northgard, questo gioco ci mette al comando di una banda di mercenari impegnata a farsi in un nome in una terra medievale ricca di pericoli. Il titolo in questione è inoltre entrato da poco in Accesso Anticipato su Steam, e ha celebrato l’avvenimento con un nuovo trailer decisamente atmosferico.











Wartales è ambientato in un mondo a basso tasso di fantasy: questo significa che nell’esplorazione di cripte e sotterranei non mancheremo di incontrare orrori di vario tipo, ma allo stesso tempo i nostri personaggi rimarranno con i piedi per terra; se tutto ciò che desiderate è scatenare tempeste di meteoriti sui vostri nemici, vi conviene guardare altrove. Shiro Games ha anticipato di avere già tante idee in mente riguardo a cosa aggiungere durante l’Accesso Anticipato, ma di non avere ancora una roadmap definita, che sarà condivisa prima possibile.