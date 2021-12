Assetto Corsa Competizione: ecco il gioco in azione su PS5 e Series X

Kunos Simulazioni ha pubblicato un nuovo video che mostra la versione per console next-gen di Assetto Corsa Competizione, che arriverà su PS5 e Xbox Series X|S il 24 febbraio 2022 sia in formato digitale che fisico. Il trailer mostra il modo in cui i tracciati cambiano con il cambiare del tempo atmosferico e dell’ora del giorno, oltre a evidenzare gli effetti di illuminazione.











Che non pensiate che questi effetti siano lì solo per farvi strabuzzare gli occhi, però. Il mutamento delle condizioni metereologiche influenzerà anche la tenuta del tracciato e l’aerodinamicità del nostro mezzo, rendendo indispensabili adattamenti dello stile di guida ed eventuali fermate al pit stop. Chi già possiede le versioni PS4 e Xbox One del gioco potrà aggiornare gratuitamente Assetto Corsa Competizione alla sua versione PS5 o Xbox Series X|S, trasferendo tutti i dati di salvataggio e DLC posseduti.