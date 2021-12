Apex Legends: annunciato l'evento Collezione Predoni

Electronic Arts e Respawn hanno presentato il nuovo evento Collezione Predoni che prenderà il via sui server di Apex Legends dal 7 dicembre.











L’evento a tempo limitato vedrà il ritorno della modalità Winter Express, oltre alla presenza di nuovi cosmetici leggendari a tema e a un cimelio inedito. Per quanto riguarda Winter Express, non mancheranno delle novità: tra queste la possibilità per le Leggende di scegliere l’equipaggiamento prima di salire a bordo del treno.

Durante Collezione Predoni i giocatori possono sbloccare cosmetici leggendari per Valkyrie, Loba, Revenant, Bloodhound, Pathfinder, Wattson e Wraith. Ogni skin ha un’arma complementare nella collezione o nella traccia dei premi. Non solo, i giocatori avranno la possibilità di guadagnare 1.600 punti al giorno con le sfide che si aggiornano quotidianamente, ma incontreranno anche sfide stretch che garantiscono lo sblocco di quattro distintivi unici se completate durante l’evento. Tutte queste sfide sono cumulabili con il Pass Battaglia.

L’evento sarà attivo fino al 21 dicembre.