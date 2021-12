The Ascent potrebbe approdare sulle console PlayStation

Pare che The Ascent possa presto fare capolino sulle console PlayStation dopo essere stato pubblicato la scorsa estate su PC e Xbox.

L’indiscrezione nasce dalla comparsa delle presunte versioni PS4 e PS5 del twin-stick shooter in salsa RPG targato Neon Giant sul sito dell’ente di classificazione taiwanese, come segnalato da Gematsu. È dunque probabile che l’uscita del videogioco sulle piattaforme Sony sia ormai dietro l’angolo: che l’annuncio possa avvenire nel corso dei The Game Awards?

Speriamo di scoprirlo al più presto.

