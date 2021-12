Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, ecco la data di uscita di Fatesworn

A distanza di dieci anni dalla pubblicazione del videogioco originale, e dopo il lancio della versione rimasterizzata, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sta per ottenere una nuova espansione: si tratta di Fatesworn, la cui data di uscita è ormai dietro l’angolo.











Il contenuto aggiuntivo porterà il protagonista in una nuova location: le lande ghiacciate di Mithros, dove il dio Telogrus sta ammassando un esercito per gettare il mondo nel caos. L’espansione introdurrà nuove quest e missioni, ulteriori nemici, armi e armature aggiuntive, e porterà il level cap a 50.

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: Fatesworn sarà disponibile dal 14 dicembre su PC, PS4 e Xbox One al prezzo di € 19,99. Nessuna notizia circa l’eventuale pubblicazione dell’espansione su Nintendo Switch.