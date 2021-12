Battlefield: Vince Zampella è il nuovo boss del franchise

A seguito del lancio tutt’altro che perfetto di Battlefield 2042, ancora oggi bersaglio di critiche da parte della community di appassionati, Electronic Arts ha deciso di ristrutturare tutto ciò che gravita attorno al celebre franchise.

Il cambio più eclatante è rappresentato dalle dimissioni di Oskar Gabrielson, ex general manager di DICE, e dalla successiva promozione di Vince Zampella a principale responsabile di Battlefield. D’ora in avanti Zampella si occuperà di supervisionare i lavori sul franchise, oltre a mantenere tutti i suoi incarichi precedenti in Ripple Effect Studios (ex DICE LA) e Respawn Entertainment, come segnalato da GameSpot.

Non è tutto, però, dal momento che il publisher ha dato carta bianca a Marcus Lehto – da poco entrato in EA – per collaborare con DICE e Ripple Effect su eventuali progetti collaterali. Il co-creatore di Halo si occuperà infatti del comparto narrativo di Battlefield 2042 e dei prossimi capitoli della serie.

Electronic Arts ha dunque intenzione di creare un universo che ruoti attorno al brand di Battlefield facendo leva sulle figure di Zampella e Lehto, anche se non sappiamo ancora in che modo il publisher voglia muoversi.

