Dying Light 2: 15 minuti di gameplay nel nuovo Dying 2 Know

Techland ha pubblicato il quinto episodio del suo Dying 2 Know, una serie di video dedicati a Dying Light 2 Stay Human, del quale approfondiscono vari aspetti. Quest’ultimo, in particolare, è uno di quegli episodi che non volete perdervi: include infatti ben quindici minuti di gameplay, tratti dalla quest “A Place to Call Home.” Questa missione prende il via a circa un terzo della storia, e vede il protagonista Aiden impegnato a rimettere in sesto una centrale elettrica. Al solito, se volete un’avventura quanto più priva di spoiler e sorprese, forse la visualizzazione non è consigliata; tutti gli altri troveranno il gameplay a partire dal quinto minuto del video.











La missione vede il protagonista saltare e planare da un tetto all’altro, prima di ritrovarsi impelagato in scontri di vario tipo. Non mancherà nemmeno l’occasione di compiere una scelta, decidendo a quale di due fazioni assegnare il controllo di questa centrale elettrica. Dying Light 2 Stay Human uscirà su PC e console il 4 febbraio 2022.