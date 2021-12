The Lord of the Rings: Gollum sarà ai The Game Awards

Oltre ad essere un evento che celebra i giochi più amati dell’anno, i The Game Awards sono tradizionalmente anche un’occasione per uno sguardo al futuro, fra prime mondiali e nuovi trailer di giochi già annunciati. Fra questi ultimi figurerà anche un titolo decisamente atteso, e che non si fa vedere da un po’ di tempo. Stiamo parlando di The Lord of the Rings: Gollum, l’avventura stealth di Daedalic Entertainment che ha di recente confermato la sua presenza alla kermesse.

Ricordiamo che i The Game Awards avranno luogo nella notte fra il 9 e il 10 dicembre. La speranza è che all’evento The Lords of the Rings: Gollum non si presenti solo con del gameplay, ma anche con una potenziale data di lancio.