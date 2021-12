.hack//G.U. Last Recode arriverà su Nintendo Switch a marzo

Bandai Namco ha di recente annunciato che .hack//G.U. Last Recode uscirà su Nintendo Switch l’11 marzo 2022. L’arrivo di questa remaster sulla console ibrida non è casuale: il 2022 segna infatti il ventesimo anniversario della serie .hack, che debuttò nel 2002 in Giappone. In questo capitolo della fortunata serie, i giocatori rivestiranno i panni di Haseo, impegnato a rintracciare il pericoloso Player Killer Tri-Edge.











Questa remaster di.hack//G.U. Last Recode, uscita già qualche anno fa su PS4, include i tre capitoli originali Rebirth, Reminisce e Redemption, più il quarto capitolo Reconnection, tutti interamente rimasterizzati e adattati all’hardware Nintendo Switch. L’annuncio arriva accompagna da una serie di screenshot di gioco, che potete trovare qui di seguito.