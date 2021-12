The Gunk: un nuovo video di gameplay presenta la doppiatrice

A rendere speciale un gioco non contribuiscono solo panorami affascinanti e gameplay accattivante, ma anche la qualità del comparto audio. E in casi come The Gunk, dove la protagonista di cose da dire ne ha tante, fondamentale è il ruolo di chi presta la sua voce al comparto narrativo. Per fortuna, sembra che Fiona Nova, presentata nell’ultimo video pubblicato da Image & Form, sappia decisamente il fatto suo.











Il gioco vede come protagonista Rani, una giovane esploratrice spaziale impegnata a portare a casa un salario decente. Nel corso delle loro esplorazioni, lei e la sua collega si imbatteranno però in un pianeta infestato da una strana sostanza che sembra soffocare ogni cosa. Toccherà dunque darsi da fare per scoprire la sua origine e liberare il pianeta da questa infestazione. Sviluppato dai creatori della serie SteamWorld, The Gunk uscirà il 16 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Sarà inoltre parte fin da subito dell’offerta Xbox Game Pass.