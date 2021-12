Dragon Age Day: prendono il via le celebrazioni di BioWare

Dragon Age 4 potrà pur essere ancora lontano, ma BioWare non si è certo dimenticata della comunità di fan che le avventure nel mondo di Thedas sono riuscite a conquistarsi nel corso degli anni. Proprio per questo motivo lo studio ha dato il via alle celebrazioni del Dragon Age Day, nato come evento non ufficiale nel 2018 e ben presto diventato occasione molto amata di ritrovo e di rievocazione di tutti i momenti magici spesi nella serie di giochi di ruolo.

Dal canto suo, BioWare si darà da fare per rendere questo evento speciale. Nuovi gadget speciali arriveranno su Dark Horse Direct, Gaming Heads e BioWare Gear Store, e ci saranno anche numerosi giveaway di gift card. Un pizzico di Dragon Age arriverà anche in quel di Apex Legends, con un accessorio per le armi speciale riservato ai membri di EA Play, che potranno riscattarlo fino al 4 gennaio. Non mancheranno inoltre stream, nuovi video dedicati alla comunità e sfide come writing contest; potete trovare la lista completa delle attività a questo link.

In chiusura, BioWare ha promesso che il team è duramente al lavoro su Dragon Age 4, e non vede l’ora di poterci mostrare altro, anche se non è ancora giunto il momento. Per ora niente trailer, dunque, anche se in compenso il team ha pubblicato due nuove storie brevi.