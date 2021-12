Titan Quest: Eternal Embers ora disponibile, ecco il trailer di lancio

THQ Nordic ha da poco lanciato Titan Quest: Eternal Embers, quarta espansione per l’hack ‘n slash a tema mitologico. No, non avete letto male, né siete caduti in una specie di wormhole temporale che vi ha spedito indietro di dieci anni: questa nuova espansione è vera, reale ed è lì che aspetta il vostro portafoglio. C’è pure il trailer di lancio dal taglio cinematografico, malfidenti che non siete altro.











Disponibile al prezzo di 19,99€, Titan Quest: Eternal Embers ci conduce ancora una volta nel lontano Oriente, dove l’imperatore Yao ha bisogno del nostro aiuto per sconfiggere il demoniaco Qiong Qi. L’espansione include quattro atti e quindici sidequest, una nuova mastery, trenta nuovi nemici e boss e ovviamente una caterva di armi, armature ed accessori da integrare nella vostra build.