PlayStation prepara la sua versione del Game Pass

Il fatto che Sony fosse al lavoro su una versione per PlayStation dell‘Xbox Game Pass che tanto successo sta portando alla concorrenza era nell’aria già da un bel po’ di tempo, ma nelle ultime ore sono emerse notizie più concrete in merito. Come possiamo leggere su Bloomberg, che ha parlato con figure interne alla compagnia e preso visione di documenti interni, nel corso della prossima primavera dovrebbe approdare su PlayStation un nuovo servizio dal nome in codice Spartacus.

Questo nuovo servizio a sottoscrizione integrerà i due già esistenti, e cioè PlayStation Now e PlayStation Plus; pare inoltre che quest’ultimo sarà il nome dato alla nuova offerta, mentre Now andrà in soffitta. Per quanto riguarda invece il contenuto, saranno presenti tre livelli di sottoscrizione:

Il primo sarà paragonabile all’attuale PlayStation Plus;

Il secondo includerà un ampio catalogo di giochi PS4 e, col tempo, anche giochi PS5;

Il terzo aggiungerà all’offerta demo estese, cloud gaming e una selezioni di titoli PS1, PS2, PS3 e PSP.

Su Twitter, l’autore dell’articolo Jason Schreier ha chiarito che, a differenza dell’Xbox Game Pass, questa offerta di Sony non includerà i giochi first party al day one. Pare, infine, che sarà disponibile sia su PS4 che su PS5.