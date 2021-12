Apex Legends perde game director e design director

Respawn Entertainment ha perso due membri molto importanti del team di Apex Legends: si tratta del game director Chad Grenier e del design director Jason McCord, entrambi fuoriusciti dalla compagnia lo scorso weekend.

Chad Grenier si è congedato con un post pubblicato sul blog ufficiale di Respawn in cui ha voluto ringraziare tutti i suoi colleghi e i giocatori. Grenier è stato uno dei co-fondatori della compagnia, partecipando alla nascita del franchise di Titanfall e dunque anche del suo spin-off battle royale, del quale è stato una figura chiave del successo riscosso in questi ultimi anni. L’ormai ex game director ha concluso dichiarando di lasciare Apex Legends in buone mani.

Jason McCord, invece, ha diffuso un messaggio via Twitter con il quale ha anch’egli ringraziato colleghi e fan per gli undici anni trascorsi in Respawn. Per ora non sappiamo cosa faranno Grenier e McCord in futuro, ma qualcosa ci dice che sentiremo ancora parlare di loro.

