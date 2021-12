Steam Deck: Valve mostra il prototipo finale che andrà in produzione

A seguito del rinvio che ha fatto slittare l’inizio della distribuzione di Steam Deck al prossimo mese di febbraio, Valve ha voluto mostrare il prototipo finale del dispositivo che sta per andare in produzione. La compagnia precisa che potrebbero esserci ancora alcune piccole modifiche prima del lancio del prodotto definitivo, ma la piccola piattaforma portatile non dovrebbe subire grandi stravolgimenti da qui a febbraio.

Valve ha inoltre diffuso alcune immagini del packaging che riceveranno gli acquirenti: una piccola scatola di cartone contenente i vari manuali e Steam Deck racchiuso nella sua custodia.

