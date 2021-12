Microsoft sta per dare il via all’evento Winter Game Fest di [email protected] grazie al quale i possessori di Xbox One e Series X|S potranno provare in anteprima decine di demo di videogiochi di prossima uscita.

L’elenco completo dei dimostrativi verrà diffuso solamente domani, giorno di partenza dell’evento, ma già sappiamo che tra questi troveremo le demo del videogioco di ruolo Death Trash, l’action Blacktail, il bizzarro dungeon crawler Nobody Saves The World, il roguelite Loot River e l’avventura The Tale of Bistun.

Le demo saranno disponibili fino alla fine del Winter Game Fest, che si concluderà il prossimo 21 dicembre, dopodiché verranno rimosse dallo store e non saranno più accessibili dall’utenza.

