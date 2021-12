Guilty Gear Strive: ecco il teaser trailer di Baiken

Non è passato molto dall’arrivo di Happy Chaos su Guilty Gear Strive e già Arc System Works ha ben chiaro chi sarà il prossimo personaggio DLC del suo picchiaduro. Con un teaser trailer mostrato al torneo CEO 2021, lo studio ci ha permesso di dare un primo sguardo a Baiken, la letale spadaccina giapponese.











Come vi potrà confermare chiunque ha dovuto affrontarla nei precedenti capitoli della serie, a dispetto del fatto di essere priva di un braccio Baiken è un’avversaria che farete meglio a non sottovalutare. Anche Baiken sarà parte del Season Pass di Guilty Gear Strive, che oltre a quanto mostrato finora includerà anche un quinto personaggio non ancora svelato e nuovi elementi della storia.