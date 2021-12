Final Fantasy XIV: Square Enix regala una settimana di gioco gratuito

Come previsto dalla stessa Square Enix, gli ultimi giorni non sono certo stati facili per chiunque volesse giocare a Final Fantasy XIV, a causa di lunghe code per l’accesso ai server. Il motivo di questo elevato volume di traffico è presto detto: nella giornata di domani ci sarà l’uscita ufficiale dell’espansione Endwalker, e decine di migliaia di giocatori vogliono essere pronti per poter mettere mano al nuovo contenuto.

Per scusarsi di questi problemi e come forma di risarcimento, il publisher ha deciso che il 7 dicembre regalerà a tutti i giocatori con una sottoscrizione attiva a Final Fantasy XIV sette giorni di gioco gratuito. Questa offerta vale anche per chi sta usufruendo dei trenta giorni di prova gratuita, estendendo dunque di una settimana ulteriore questa free trial. Square Enix ha anche condiviso informazioni sulle ore più trafficate così da permettere ai giocatori di cercare di evitarle, ma prevedibilmente la fascia è parecchio estesa: per il server europeo, il periodo di massima densità va dalle 12:00 alle 24:00.