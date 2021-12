Sony: il Senior Vice President George Cacioppo licenziato per pedofilia

Il gruppo di YouTuber People vs. Preds, dedito a smascherare potenziali pedofili che adescano le loro prede su internet, ha di recente catturato una preda illustre. In uno dei video condivisi sul loro canale è infatti apparso George Cacioppo, Senior Vice President di Sony da otto anni a questa parte. Cacioppo è accusato di essere entrato in contatto con un quindicenne (in realtà la copertura di uno dei membri del gruppo) e di avergli chiesto di incontrarsi alla sua abitazione alle quattro di mattina. Il gruppo ha anche pubblicato alcuni stralci della conversazione, che se veritieri lasciano ben pochi dubbi sulla natura dell’incontro.

Ovviamente, la vera natura di quanto accaduto potrà essere verificata solo tramite gli appositi canali giudiziari. Sony, però, non ha voluto perdere tempo: come segnalato dal quotidiano CNET, la compagnia ha licenziato in tronco George Cacioppo. Non sorprendente, vista l’email interna scritta da Jim Ryan non troppo tempo fa.