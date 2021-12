Wartales: condivisa la roadmap dell'Accesso Anticipato

A pochi giorni di distanza dall’ingresso in Acesso Anticipato di Wartales, gli sviluppatori hanno condiviso i loro piani per il futuro tramite una pratica roadmap. Nel corso delle prossime settimane, l’RPG tattico si arricchirà di ulteriore contenuto, di maggiori opzioni di personalizzazione, di un tutorial e di ulteriori opzioni per modificare l’andamento del gioco. Per il primo quarto del 2022 sono invece previste la nuova regione Harag’s Marshlands, un aumento del level cap, nuovi nemici ed ambientazioni da esplorare e abilità speciali per i nostri compagni animali.

Shiro Games ha inoltre condiviso quelli che sono i suoi piani a lungo termine. I nostri compagni di viaggio riceveranno una maggiore profondità narrativa con l’introduzione di quest dedicate, e il mondo di gioco continuerà ad espandersi. Ricordiamo che Wartales è attualmente disponibile su Steam a un prezzo base di 34,99€.