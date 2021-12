Skullgirls 2nd Encore: Umbrella uscirà a inizio 2022, ecco un nuovo trailer

C’è stato da attendere un bel po’, ma finalmente Umbrella si prepara ad arrivare in versione definitiva su Skullgirls 2nd Encore. Con un nuovo trailer che mostra in maniera più dettagliata il moveset della giovane lottatrice e del suo famelico ombrello Hungern, che farete meglio a non lasciare denutrito.











Il video rivela inoltre che Umbrella arriverà su Skullgirls 2nd Encore nella prima parte del 2022; ricordiamo che il personaggio è già disponibile in accesso anticipato su Steam. Future Club e Hidden Variable, inoltre, hanno approfittato dell’occasione per rivelare chi sarà il terzo personaggio del Season Pass: la minacciosa Black Dahlia.