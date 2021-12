DNF Duel: ecco il video di gameplay del Ranger

Finesettimana scoppiettante, per Arc System Works. Oltre ad aver annunciato Baiken per Guilty Gear Strive e il rollback netcode per due titoli della serie BlazBlue, lo studio giapponese dedito ai picchiaduro ha anche pubblicato un video di gameplay dedicato al Ranger di DNF Duel. Che succede quando qualcuno porta un paio di pistole in un torneo di scontri corpo a corpo? Beh, a quanto pare succede che se la cava decisamente bene.











Con il Ranger, il quintetto iniziale di lottatori di DNF Duel è al completo; ricordiamo che gli altri finora rivelati sono Berserker, Inquisitor, Grappler e Striker. Non dubitiamo che Arc System Works abbia in cantiere altri personaggi presi dal ricco roster di Dungeon Fighter Online, ma sospettiamo che ci vorrà un po’ di pazienza prima di vedere altri video dello stesso stampo.