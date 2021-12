Horizon Forbidden West: Guerrilla parla del sistema di combattimento

Guerrilla Games ha pubblicato un nuovo episodio della serie di blog dedicati ad approfondire ed espandere vari aspetti di Horizon Forbidden West. Questa volta, il soggetto principale è il combattimento, il lavoro che è stato fatto per renderlo ancora più immersivo e le varie possibilità che Aloy avrà a sua disposizione fra un mondo pieno di minacce – alcune delle quali completamente nuove. Fra i vari aspetti su cui Guerrilla ha concentrato le sue attenzioni, importante è stato sia il lavore nel settore delle animazioni (“Per noi era importante far capire che Aloy è cresciuta in termini di abilità e fiducia in se stessa”, ha dichiarato Richard Oud di Guerrilla) che nel campo dell’intelligenza artificiale dei nemici.

“Abbiamo reso i nemici più autentici dotandoli di movimenti più fluidi e realistici, per esempio quando loro (o i compagni di Aloy) attraversano terreni irregolari. L’IA di Horizon Zero Dawn era già in grado di adattarsi dinamicamente alla conformazione del terreno, ma ora le sue routine comportamentali prevedono anche la possibilità di saltare e arrampicarsi. Durante il gioco, l’IA è capace di cercare scorciatoie, mentre in passato si sarebbe limitata a compiere lunghe deviazioni”, ha detto Arjen Beij, capo programmatore IA.

Ovviamente, le Macchine saranno uno degli avversari principali di Horizon Forbidden West, ma non ci saranno solo loro. Come già anticipato dal trailer di gameplay, il gioco vedrà anche un’ampia presenza di nemici umani, come ad esempio i ribelli di Regalia. I nemici umani richiedono però anche un percorso di sviluppo diverso da quello adottato per le Macchine. “Volevamo che i combattimenti contro gli umani fossero profondi e appaganti come quelli contro le Macchine. Per questo, abbiamo arricchito il sistema di combattimento e aggiunto molta più varietà alla gamma dei possibili incontri con avversari umani”, ha chiarito Richard Oud.

Insomma, pare proprio che Guerrilla stia dando tutta sé stessa per assicurarsi che Horizon Forbidden West rispetti le aspettative dei suoi numerosi fan. E chissà: con i The Game Awards dietro l’angolo, chissà che non giunga presto il momento di tornare a vedere Aloy in azione. Ricordiamo che la data di uscita del gioco è prevista per il 18 febbraio 2022 su PS4 e PS5.