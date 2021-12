Rivelato The Matrix Awakens, esperienza narrativa in Unreal Engine 5

Con un breve teaser, è stato da poco rivelato al pubblico The Matrix Awakens. Descritto come “il futuro della narrazione interattiva”, non è ancora ben chiaro di cosa si tratti nello specifico: il sito dedicato si limita a domandarci “come sapete cosa è vero e cosa no?” e a mostrare un conto alla rovescia. La data prevista, che per noi cade nella mattina del 10 dicembre, coincide con i The Game Awards: ed è proprio nel corso di quell’evento che verremo a saperne di più. Alla kermesse organizzata da Geoff Keighley saranno presenti anche Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

Sviluppato interamente in Unreal Engine 5, The Matrix Awakens vede la collaborazione di Lana Wachowski, che assieme alla sorella è regista e ideatrice della serie cinematografica. Questo misterioso titolo è inoltre già disponibile per il preload su PS5 e Xbox Series X|S.