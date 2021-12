PlayStation Now: ecco le novità del mese di dicembre

Sony ha annunciato le nuove aggiunte al catalogo del servizio PlayStation Now disponibili nel corso del mese di dicembre. A dire il vero, tutte le new entry sono già disponibili da oggi, martedì 7 dicembre. Stiamo parlando di GTA 3: The Definitive Edition (parte della Grand Theft Auto Trilogy uscita poche settimane fa), la coppia di JRPG Final Fantasy X / X-2 HD Remaster, il tattico John Wick Hex, e infine l’arcade Spitlings.

Da notare che di questo poker di videogiochi, GTA 3: The Definitive Edition sarà disponibile solamente fino al 31 gennaio 2022, mentre per quanto riguarda gli altri non sappiamo se e quando verranno rimossi dall’offerta.

