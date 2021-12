Serious Sam 4 arriva a sorpresa su console Xbox e su Game Pass

Non è certo un mistero che Serious Sam 4 si stesse dirigendo verso le console, ma la pubblicazione odierna a sorpresa sulle piattaforme della famiglia Xbox ci ha senz’altro preso alla sprovvista.

Non è tutto, però, dal momento che lo sparatutto targato Croteam è contemporaneamente approdato anche nel catalogo del servizio Xbox Game Pass, sia nel formato console che in quello PC.

Da notare che per il momento Serious Sam 4 non è disponibile su console PlayStation, ma immaginiamo che non debba mancare molto al lancio anche su queste piattaforme.

