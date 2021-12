ARC Raiders è il nuovo sparatutto di Embark Studios

Embark Studios ha pubblicato un primo teaser di ARC Raiders, un nuovo sparatutto che verrà svelato in via ufficiale nel corso dei The Game Awards che avranno luogo nella notte tra il 9 e il 10 dicembre.

Questo videogioco è l’opera prima della compagnia fondata da Patrick Söderlund, veterano di DICE ed ex vice presidente dei Worldwide Studios di Electronic Arts. Purtroppo dal teaser diffuso in queste ore non si carpiscono chissà quanti dettagli, se non che il gioco avrà con buona probabilità un’ambientazione fantascientifica e una visuale in terza persona.

Maggiori dettagli verranno diffusi tra pochi giorni, pertanto non ci resta che attendere con pazienza la presentazione ufficiale di ARC Raiders.

Condividi con gli amici Inviare