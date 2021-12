Marvel's Spider-Man Remastered: arrivano i costumi di No Way Home

Sony ha annunciato l’arrivo di un DLC gratuito per Marvel’s Spider-Man Remastered che introdurrà due nuovi costumi ispirati a Spider-Man No Way Home, il film con Tom Holland in uscita nelle sale italiane il 15 dicembre.











Come detto, questo contenuto aggiuntivo gratuito sarà disponibile solamente per i possessori della versione rimasterizzata per PS5 inclusa in Marvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, pertanto il DLC non sarà compatibile con la versione originale del gioco per PS4. Una decisione a dir poco bizzarra.

In ogni caso, i due costumi per Marvel’s Spider-Man Remastered verranno pubblicati il 10 dicembre.