Atlus potrebbe portare Persona 5 Royal su PC

Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le indiscrezioni circa la possibilità che Atlus sia in procinto di portare un nuovo videogioco su PC, e che questo titolo possa essere Persona 5 Royal.

Lo veniamo a sapere grazie a un aggiornamento del database di Steam: qui notiamo che i prodotti di Atlus sono improvvisamente passati da 13 a 14, ma sullo store digitale non è ancora comparso nulla di nuovo. Inoltre, alcuni utenti di Reddit hanno notato che di recente la compagnia giapponese ha sottoposto un misterioso Project Pen all’ESRB, l’ente statunitense che classifica i videogiochi in uscita, e che il rating di questo titolo è del tutto identico a quello di Persona 5 Royal.

Con l’avvicinarsi dei The Game Awards, in programma nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, è possibile che Atlus voglia approfittare di tale kermesse per un annuncio a sorpresa. Che sia davvero arrivato il momento di Persona 5 Royal su PC? Incrociamo le dita.

