Xbox Game Pass: quattro nuovi titoli al day one saranno presto rivelati

Oltre alle attese premiazioni e alla consueta carrellata di trailer, i prossimi The Game Awards includeranno interessanti novità anche per gli utenti Xbox Game Pass. L’account Twitter ufficiale della versione PC del servizio ha infatti di recente rivelato una “email ufficiale” che elenca una serie di titoli disponibili a partire dal day one. E al di sotto della lista di nomi in chiaro, già annunciati in passato, possiamo trovarne quattro che invece sono stati oscurati.

Come da tradizione, nei commenti al post possiamo trovare vari utenti che si sono sbizzarriti ad applicare i filtri più vari all’immagine, per cercare di carpire eventuali messaggi segreti. Sembra però che per ora nessuno sia riuscito ad anticipare cosa abbia in pentola Xbox. Per scoprirlo in via ufficiale e definitiva, l’appuntamento è ai The Game Awards, nella notte fra il 9 e il 10 novembre.

Thank you, Melissa pic.twitter.com/shmfYt5tCo — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) December 6, 2021