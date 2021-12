Shadow Tactics: Aiko's Choice ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Shadow Tactics: Blades of the Shogun compie cinque anni, e per celebrare questa occasione lo studio di sviluppo Mimimi Games ha deciso di pubblicare una nuova espansione per il suo tattico in tempo reale. Intitolata Aiko’s Choice, questa espansione è completamente standalone: questo significa che non è necessario avere il gioco base installato per poterla affrontare, né tantomeno averci giocato. Quest’ultima cosa è però consigliata, visto che a livello narrativo ciò che ci troviamo di fronte va a infilarsi nel bel mezzo della storia principale (e anche perché il gioco base è un sacco bello, diciamocelo).











Aiko’s Choice vede il quintetto al servizio dello shogun alle prese con una minaccia proveniente dal passato della kunoichi Aiko: la sua sensei Lady Chiyo. Articolata in tre livelli principali e tre scenari della durata di qualche minuto, questa espansione metterà ancora una volta alla prova le nostre abilità tattiche. Potete leggerne più nel dettaglio nella nostra recensione.