The Game Awards: ci saranno quattro reveal al livello di Elden Ring

Il momento in cui Elden Ring, dopo così tanto tempo sotto i radar e leak vari ed eventuali, si è finalmente mostrato in veste ufficiale alla Summer Game Fest 2021 è stato decisamente carico d’emozione per tutti gli appassionati From Software (e non solo, probabilmente). Geoff Keighley, organizzatore dell’evento sopracitato, è però sicuro che i The Game Awards non saranno da meno. Nel corso di un’intervista con USA Today, il giornalista ha infatti dichiarato che “ci saranno probabilmente altri quattro o cinque reveal dello stesso livello.”

Un’affermazione decisamente ambiziosa; dal canto nostro, possiamo provare ad indovinare quali siano i videogiochi a cui si sta riferendo Geoff Keighley. Uno di questi è con tutta probabilità The Matrix Awakens, esperienza in Unreal Engine 5 di cui si sa ancora molto poco, ma la cui presenza alla kermesse è già confermata. Gli Xbox Game Studios hanno numerosi progetti in cantiere di cui non si è ancora visto nulla di concreto (pensiamo, per esempio, a Hellblade 2, ad Avowed e a Perfect Dark), e i The Game Awards non sarebbero una cattiva occasione per tornare a rivederli. Anche Sonic sarà presente allo show, probabilmente con il titolo annunciato a maggio di quest’anno. Infine, nella stessa intervista citata sopra Geoff Keighley parla del rapporto con From Software, chiudendo con “è stato un grande onore lavorare con From, quindi restate sintonizzati, potrebbero esserci altre novità.” Che si riferisse a un’altra delle sorprese dei The Game Awards? Lo scopriremo nella notte fra il 9 e il 10 dicembre.